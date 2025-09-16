به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و خاکسپاری پیکر آیتالله سید علیاکبر موسوی یزدی، مسئول وجوهات رهبر معظم انقلاب در قم، عصر سهشنبه با حضور گسترده علما، روحانیان، طلاب و اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی برگزار شد.
مراسم تشییع این عالم فقید از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز شد و تشییع کنندگان پیکر این عالم ربانی را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) بدرقه کردند.
پس از انتقال پیکر آیت الله موسوی یزدی به حرم حضرت معصومه (س)، طواف گرداگرد مضجع شریف کریمه اهلبیت (س) انجام شد و نماز میت به امامت آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اقامه شد.
سپس پیکر آن استاد حوزه علمیه در جوار بارگاه نورانی کریمه اهلبیت (س) به خاک سپرده شد.
در این مراسم، جمعی از اعضای جامعه مدرسین، نمایندگان دفاتر مراجع عظام تقلید، اساتید و فضلای حوزه علمیه قم حضور داشتند.
آیتالله سید علیاکبر موسوی یزدی، که سالها مسئولیت وجوهات رهبر معظم انقلاب در قم را بر عهده داشت، ۲۴ شهریورماه دار فانی را وداع گفت.
مراسم نخستین شب ترحیم این عالم وارسته پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسکری (ع) قم برگزار شد.
