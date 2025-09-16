به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: موضوع خوداشتعالی تالاب هورالعظیم در بخش عراقی فردا در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به نشستها و گفتگوهای انجامشده با وزرای کشور، امور خارجه و نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، معاون رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت بحران و سایر مسئولان ذیربط افزود: این مسئله ابعاد زیستمحیطی و اجتماعی گستردهای دارد و طی روزهای اخیر بهصورت جدی در دستور کار رایزنیها قرار گرفته است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه ادامه این وضعیت سلامت مردم را تهدید میکند، تصریح کرد: نمیتوانیم اجازه دهیم دود غلیظ برخاسته از تالاب، زندگی روزمره خوزستانیها را مختل کند؛ دولت باید راهکاری فوری و عملی برای کنترل این بحران ارائه دهد.
موالیزاده بیان کرد: با پیگیریهای انجامشده و هماهنگی دستگاههای ذیربط، انتظار داریم فردا در جلسه هیئت دولت تصمیمی قاطع برای مهار خوداشتعالی و کاهش مشکلات تنفسی مردم استان اتخاذ شود.
