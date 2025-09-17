به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانینسب اظهار کرد: در پی دستور ویژه و قاطعیت پلیس در برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر، مأموران کلانتری ۱۵ گرگان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند ۷ خردهفروش مواد مخدر را شناسایی و در چند عملیات جداگانه دستگیر کنند.
وی افزود: در بازرسیهای انجامشده از متهمان، حدود چند کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با تأکید بر استمرار طرحهای پاکسازی نقاط آلوده و ناامنکننده جامعه اظهار کرد: پلیس بهصورت مستمر و قاطعانه با سوداگران مرگ برخورد کرده و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.
نظر شما