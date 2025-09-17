برگزاری هفتمین دوره رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال در اراک

سید رضا هزاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج با هدف شناسایی، پرورش و حمایت از استعدادهای جوان در حوزه تولید محتوای دیجیتال طراحی شده و فرصتی ارزشمند برای فعالان فضای مجازی به شمار می‌رود.

وی افزود: این رویداد شامل بخش‌های متنوعی همچون پویانمایی، بازی اندروید، نرم‌افزار اندروید، طراحی و گرافیک، موشن‌گرافیک و ویدیوگرافی است که هر یک می‌تواند زمینه‌ای برای بروز خلاقیت و نوآوری شرکت‌کنندگان باشد.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج شهرستان اراک گفت: مشارکت در این بخش‌ها علاوه بر ارتقای توانمندی‌های فردی، زمینه تبادل تجربه میان علاقه‌مندان این حوزه را فراهم می‌کند.

هزاوه ادامه داد: زمان برگزاری این رویداد ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده است که متقاضیان می‌توانند تا تاریخ ۲۸ شهریورماه برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج شهرستان اراک با اشاره به اهمیت حضور جوانان در عرصه تولید محتوای ارزشی و انقلابی تصریح کرد: برای برگزیدگان این رویداد جوایز نقدی ارزشمندی در نظر گرفته شده و افراد منتخب علاوه بر تقدیر، به مراحل استانی و کشوری نیز راه خواهند یافت که می‌تواند سکوی پرتابی برای معرفی استعدادهای شهرستان در سطح ملی باشد.