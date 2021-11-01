حاکمیت فضای مجازی کشور در اختیار دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان بربند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در سازمان فضای مجازی بسیج البرز اظهار کرد: بر خلاف تفکر حاکم در جامعه باید بدانیم که دشمن حاکمیت و مدیریت فضای مجازی کشور را در اختیار دارد، با این حال اراده جدی برای تغییر این وضعیت وجود ندارد.

وی بیان کرد: فعالان انقلابی فضای مجازی سعی دارند تا این حاکمیت را تغییر دهند تا هنجارهای ایرانی - اسلامی را در فضای مجازی به مخاطب منتقل کنند اما انجام این مهم به دلیل عِده و عُده و ابزارهای دشمن بسیار سخت است.

مسئول سازمان فضای مجازی بسیج البرز با بیان اینکه در زمینه نحوه عملکرد، تولید محتوای مناسب و باکیفیتی برای پاسخ به تهدیدات و فضاسازی دشمنان نداریم، تصریح کرد: دشمن در این زمینه محدودیت‌های موجود را ندارد، بنابراین برگشتن معادلات در تولید محتوا به نفع ما امری دشوار محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با نگاه خلاقانه مواردی را تولید کنیم که شایعه‌پراکنی و شبهه افکنی دشمن را پاسخ دهیم، تولید خوب در فضای مجازی باید هدفمند باشد، چراکه دشمن برای تولید محتوا مخاطب خاص دارد و با این دسته‌بندی به خوبی جامعه هدف خود را انتخاب کرده و ضربه وارد می‌کند.

رویداد تخصصی فعالان فضای مجازی بسیج در البرز برگزار می‌شود

بربند از برگزاری مرحله استانی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور فعالان این عرصه در استان البرز خبر داد و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند از ۱۲ تا ۱۴ آبان، در رویدادی ۴۸ ساعته و در سه محور با یکدیگر به رقابت بپردازند.

وی ادامه داد: این سه محور پویانمایی شامل استاپ موشن، کمیک‌موشن، کات‌اوت، موشن گرافیک، برنامه‌نویسی تلفن همراه در قالب اپلیکیشن اندروید و بازی‌سازی تلفن همراه تحت اندروید است.

وی با بیان اینکه هدف این رویداد فراهم کردن زمینه برای رقابت در تراز اندیشه انقلاب است، اظهار کرد: اعضای گروه برای شرکت در رقابت‌ها را سه تا پنج نفر اعلام کرد و گفت: در این رویداد با تقدیر از تولیدات برتر، مراحل تجاری‌سازی تولیدات توسط سازمان فضای مجازی بسیج صورت خواهد گرفت که اتفاق بسیار مهمی محسوب می‌شود.

کشف استعدادهای بومی تولیدات دیجیتال در دستور کار قرار دارد

فاطمه عباس‌آبادی دبیر اجرایی مرحله استانی سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در البرز نیز گفت: هدف از برگزاری این رویداد که به صورت حضوری برگزار می‌شود، کشف استعدادهای بومی در استان البرز در حوزه‌های مختلف تولیدات دیجیتال به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه برگزیدگان و تیم‌های برتر با تقدیر و اهدای جوایز، جواز حضور در رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج را کسب می‌کنند، متذکر شد: علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۶۳۳۵۵۴۱۰۴ و یا ۰۹۳۶۸۰۷۴۴۸۸ تماس بگیرند.