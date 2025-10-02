حرکت راهبردی بسیج اراک برای تحول در تعلیم و تربیت و فضای مجازی

سرهنگ صابر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سومین دوره اردوی آموزشی «تواناشو» و نخستین دوره «قلههای دیجیتال» با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از مدیران و فعالان تعلیم و تربیت و فضای مجازی بسیج شهرستان اراک، از سهشنبه در اردوگاه هفتم تیر رامسر آغاز و تا جمعه یازدهم مهرماه ادامه دارد.
وی افزود: این دوره آموزشی فشرده با هدف توانمندسازی شبکه مدیریتی بسیج در حوزه تعلیم و تربیت و ارتقای مهارتهای دیجیتال طراحی شده و گامی مهم در مسیر همافقی، انسجامبخشی و تمدید گاهسازی ساختارهای مدیریتی بسیج محسوب میشود.
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اراک بیان کرد: این اردو فرصتی استثنایی برای تبادل تجربیات، آموزشهای تخصصی و ایجاد هماهنگی میان مدیران حوزههای مقاومت و پایگاههای بسیج است تا مأموریتهای تربیتی و فرهنگی با قدرت و انسجام بیشتری دنبال شوند.
سرهنگ حیدری افزود: در این اردو، شرکتکنندگان در قالب کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و تمرینهای عملی، با مفاهیم نوین مدیریت در فضای مجازی، شیوههای تربیت نسل جوان در بستر دیجیتال و راهکارهای مقابله با تهدیدات نرم آشنا میشوند.
وی با اشاره به آغاز اردوی «تواناشو ۳» و «قلههای دیجیتال» بسیج اراک گفت: برگزاری این اردو در شمال کشور، با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای و ایجاد فضای تعاملی و انگیزشی، نشاندهنده نگاه راهبردی بسیج شهرستان اراک به تحول در عرصه تعلیم و تربیت و فضای مجازی است، عرصهای که اکنون به یکی از مهمترین میدانهای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
نظر شما