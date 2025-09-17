به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه سه شنبه در نشست صندوق حمایت از بخش کشاورزی که با حضور علیزاده مدیرعامل شرکت مادر تخصصی و سهامداران صندوق بخش کشاورزی استان، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل جهاد کشاورزی استان، مدیران تشکلهای کشاورزی و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: امنیت غذایی به عنوان یک موضوع ملی با امنیت کشور گره خورده است و تقویت بخش کشاورزی در همین راستا اهمیت مضاعف دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط منابع آب و کاهش بارندگی‌ها در کشور گفت: امروز دیگر کشاورزی سنتی سودآوری ندارد و کشاورزان نیز با هزینه‌های بالا و بهره‌وری پایین مواجه هستند بنابراین باید به سمت کشاورزی هوشمند، استفاده از روش‌های نوین آبیاری تحت فشار و توسعه مکانیزاسیون حرکت کنیم.

مدیر ارشد استان افزود: استان کرمانشاه با وجود برخورداری از منابع آبی بیش از میانگین کشوری، در سال جاری با ۳۶ درصد کاهش بارندگی روبه‌رو بوده و خشکسالی جدی است. بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی استان در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و مدیریت این بخش به معنای مدیریت کل منابع آبی است.

حبیبی با تأکید بر نقش جوانان تحصیل‌کرده در تحول کشاورزی گفت: بیش از ۱۰ هزار مهندس کشاورزی در استان داریم اما بسیاری از آنها هنوز عملیاتی وارد عرصه تولید نشده‌اند لذا باید این ظرفیت علمی و تخصصی به سمت مدیریت واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از اراضی هدایت شود.

استاندار کرمانشاه یکی از راهکارهای جدی برای حمایت از کشاورزان را تقویت صندوق‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: این صندوق‌ها می‌توانند هم از سرمایه‌های دولتی و هم از منابع بخش خصوصی بهره ببرند و به پشتوانه‌ای مطمئن برای کشاورزان، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها تبدیل شوند.

حبیبی ادامه داد: اگر این صندوق‌ها توانمند شوند، بسیاری از مشکلات مالی کشاورزان برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای استان در صادرات محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: بازار بزرگ عراق یک فرصت بی‌نظیر برای کشاورزان کرمانشاهی است و ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی استان از اولویت‌هاست.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مرز رسمی قصرشیرین اعلام کرد: احداث پایانه صادراتی بخش کشاورزی در منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین با هدف تسهیل و تسریع روند صادرات، ایجاد پیوند مؤثر میان نظام تولید، شبکه توزیع و فرآیند صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه کشاورزی اجرا خواهد شد و استان به‌عنوان حامی اصلی پروژه از ورود سرمایه‌گذاران استقبال می‌کند.

به گفته استاندار کرمانشاه، استقرار پایانه صادراتی در منطقه آزاد می‌تواند زیرساختی پایدار برای رونق صادرات و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد.

حبیبی همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی گفت: احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله کارخانه‌های تولید ماکارونی در غرب استان و صنایع مرتبط با محصولات باغی همچون انجیر و زیتون در دستور کار است و ایجاد این صنایع ضمن ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی جدیدی را برای استان فراهم خواهد کرد.

مدیر ارشد استان به تولید گسترده محصولات استراتژیک در استان اشاره و بیان داشت: کرمانشاه امروز یکی از قطب‌های تولید چغندر قند کشور است لذا باید از این ظرفیت برای برندسازی و ورود به بازارهای صادراتی استفاده کنیم و همچنین محصولات متنوع دیگری از جمله زیتون و انجیر قابلیت تبدیل به برندهای ملی و صادراتی را دارند.

حبیبی با قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و تشکل‌های کشاورزی استان گفت: برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در این بخش، همراهی همه ذی‌نفعان ضروری است و مجموعه مدیریتی استان از هر طرح و برنامه‌ای که منجر به ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و توسعه صادرات کشاورزی شود، حمایت خواهد کرد.