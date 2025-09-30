مدیریت هوشمند آب در کرمانشاه ضروری است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از بازدید از شرکت آب منطقه‌ای استان اظهار داشت: کاهش بارش‌ها و خشکسالی شرایطی است که نیازمند تدابیر ویژه است و باید از هر قطره آب کشور حفاظت کنیم.

وی افزود: مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و خدمات در حال افزایش است و با توجه به کاهش ۳۶ درصدی بارش‌ها نسبت به سال آبی گذشته، مدیریت مصرف امری ضروری است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: مصرف آب کشاورزی باید بهینه شود و استفاده از سامانه‌های هوشمند، آبیاری تحت فشار و همچنین بهره‌گیری از پساب به عنوان ظرفیت جدید، راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند.

حبیبی همچنین بر ضرورت مهار آب‌های مرزی و اجرای طرح‌های آبخوانداری و آبخیزداری تأکید کرد و گفت: تکمیل سد هامون منابع پایدار آبی استان را تضمین می‌کند و امکان برنامه‌ریزی مؤثر بر استفاده از این آب را فراهم می‌سازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این تدابیر و استفاده بهینه از منابع، می‌توانیم اثرات خشکسالی و کاهش بارش‌ها را مدیریت کنیم و تأمین آب پایدار برای استان را تضمین کنیم.