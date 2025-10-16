منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان، حدود ۳۵ شرکت و واحد تولیدی حضور داشتند که محور فعالیت آنها تولید و صادرات است.

وی افزود: بیشتر این واحدهای تولیدی نیازمند حمایت و تسهیلات بانکی هستند و پیگیری رفع مشکلات آنها در دستور کار قرار دارد. بلافاصله پس از بازدید، نشست کارگروه تخصصی رفع موانع تولید برگزار شد تا مشکلات بانکی و اجرایی برخی واحدها برطرف شود.

استاندار کرمانشاه همچنین تصریح کرد: در این نمایشگاه از تعدادی از تجار و بازرگانان عراقی نیز دعوت شده بود و بازدید آنها فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری فراهم کرد. حبیبی تاکید کرد که برنامه‌ریزی برای برگزاری این نمایشگاه در استان‌های همسایه کشور عراق نیز در دستور کار است تا ظرفیت صادرات استان بیش از پیش ارتقا یابد.