  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۳۳

ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز

ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای این استان وضعیت ترافیک در هراز و کندوان را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد.

علی صادقی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان افزود: در حال حاضر تردد در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال به‌صورت دو طرفه در جریان است اما ترافیک در مسیر جنوب به شمال به‌ویژه از محدوده پل کندوان تا سیاه‌بیشه، سنگین گزارش شده است.

صادقی همچنین از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محور هراز، به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو خبر داد و تاکید کرد: رانندگان پیش از سفر، حتماً از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

به گفته وی، آسمان استان مازندران نیز طی امروز، در اغلب مناطق ابری تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش مهر، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر سه شنبه در راه‌های استان شروع شد و تا صبح شنبه ادامه دارد.

کد خبر 6592198

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها