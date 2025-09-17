ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز

علی صادقی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان افزود: در حال حاضر تردد در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال بهصورت دو طرفه در جریان است اما ترافیک در مسیر جنوب به شمال بهویژه از محدوده پل کندوان تا سیاهبیشه، سنگین گزارش شده است.
صادقی همچنین از ترافیک نیمهسنگین تا سنگین در محور هراز، بهویژه در محدوده سهراهی چلاو خبر داد و تاکید کرد: رانندگان پیش از سفر، حتماً از وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند.
به گفته وی، آسمان استان مازندران نیز طی امروز، در اغلب مناطق ابری تا نیمهابری پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، محدودیتهای ترافیکی از ظهر سه شنبه در راههای استان شروع شد و تا صبح شنبه ادامه دارد.
