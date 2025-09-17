نانوایان بی کیفیتی نان را گردن آرد نیندازند؛شرکت فروش آرد را عوض کنند

محمود یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، کیفیت پایین آرد سبب پخت نان بی کیفیت در برخی نانوایی‌ها شده است، اظهار کرد: اگر آرد یک شرکت کیفیت مطلوب ندارد، نانوایان این اختیار را دارند که در سامانه از شرکت دیگری خرید کنند که آردش کیفیت دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران تأکید کرد: وقتی چنین اختیاری وجود دارد، انداختن تقصیر کیفیت پایین نان به گردن آرد قابل قبول نیست.

وی نانوایان را به دقت در پخت نان باکیفیت دعوت کرد و گفت: خرید نان باکیفیت حق مردم است و نانوایان نیز اگر با کیفیت آرد در یک شرکت مشکلی دارند، به راحتی قادر به تعویض آن شرکت هستند و نباید به این بهانه نان بی کیفیت به مردم داد.