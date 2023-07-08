کمبودی در تامین آرد استان هرمزگان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آران پیش از ظهر شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اصلاحات انجام شده در تخصیص آرد نانوانیها، اظهارداشت: ساختار پیشین توزیع آرد در نانواییها به شکلی بود که امکان سو استفاده سودجویان و فروش آرد یارانهای در بازار آزاد را فراهم میکرد و همین امر نیز پیشزمینهای را برای قاچاق آرد ایجاد میکرد.
وی با اشاره به اجرای طرح شناورسازی سهمیه آرد نانواییها در کشور افزود: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از خروج آرد از چرخه تولید نان مردم بود چرا که شاهد بودیم حجم بالایی از آرد یارانهای کشور که اختلاف قابل توجهی با قیمت در بازار آزاد داشت از مرزهای شرقی قاچاق یا به عنوان خوراک دام مورد استفاده میگرفت.
آران ابرازداشت: هر کیسه آرد در حال حاضر با قیمت ۶۰۰ هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش میشود در حالی که دولت آرد نوع یک را با قیمت کیسهای ۳۲ هزار تومان و آرد نوع دو را با قیمت کیسهای ۴۹ هزار تومان بین نانواییها توزیع میکند و اگر نظارت کافی و دقیق وجود نداشته باشد بیم آن وجود دارد که این آرد به دست مصرف کننده واقعی که مردم هستند نرسد بر همین اساس نظارت هوشمند بر توزیع آرد و نان در دستورکار قرار گرفت و بستری فراهم شد که نانوایان به اندازهی تعداد نانی که دست مردم میدهند سهمیه آرد دریافت کنند.
وی ادامه داد: اجرای چنین طرحی که دستهای بسیاری را از تصدیگری در نان مردم حذف میکند قطعاً با مقاومتهایی همراه است اما با عزم دولت و ابلاغ معاون اول محترم رئیسجمهور اجرای این طرح از ۱۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۱ آغاز شد و در مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با رویکرد پالایش و تکمیل دادههای نانوایان و نصب کارتخوانهای هوشمند آغاز شد و از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ نیز رصد و پایش دادههای به دست آمده از کارتخوانهای هوشمند مبنای برخورد با تخلفات نانواییها قرار گرفت، ضمن اینکه در این برهه با برگزاری جلسات مکرر و دورههای آموزشی ابهامات موجود در طرح برای نانوایان رفع و تبیین شد.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری هرمزگان تصریحکرد: بنابر فراهم شدن کامل بسترها و توجیه و آموزش نانوایان از ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ طرح شناورسازی سهمیه آرد با تخصیص آرد مبتنی بر عملکرد نانوایان آغاز شد بدین ترتیب که سهمیه اختصاص یافته به نانوایی بر اساس تعداد نانهایی که از طریق دستگاه کارتخوان به فروش میرساند تعریف میشد ضمن اینکه برای جبران خلأهای درآمدی نانوایان کمک هزینههایی تا ۳۰ درصد فروش نان در اختیار نانوایان قرار گرفت.
وی اظهارداشت: در اجرای این طرح میزان فروش یک نانوا مولفهای تعیین کننده در سهمیه آرد است بنابراین نانوایانی که به دلیل عرضه نان با کیفیتتر، مشتریان بیشتری نیز جذب میکنند از سهمیه آرد و کمکهزینههای بیشتری نیز برخوردار میشوند و در نقطه مقابل نانواییهایی که کیفیت نان پایینتری داشته باشند یا رفتارهای خلاف قاعده در تراکنشهای خرید نان از آنها مشاهده شود با محدودیت در تخصیص آرد یارانهای مواجه خواهند شد.
آران بیانکرد: در این بستر نانوایان حرفهای از کسانی که تنها با امید دریافت سهمیه آرد اقدام به تاسیس نانوایی کردهاند شناسایی خواهند شد بنابراین ممکن است در بلندمدت شاهد افزایش ساعت کاری برخی خبازیهای حرفهای و در نقطه مقابل کاهش ساعت کاری برخی نانواییها و حتی تعطیلی آنها باشیم.
این مقام مسئول خاطرنشانکرد: در استان هرمزگان، به استثنای جزایر در هر ماه، سه دورهی خرید آرد برای نانوایان یعنی در تاریخ پنجم، پانزدهم و بیست و پنجم ماه، تعریف شده است که بر اساس عملکرد ماه قبل انجام میشود و هر نانوا می تواند بسته به عملکرد گذشته خود حداکثر ۱۰ درصد آرد بیشتری خریداری کند.
وی در تشریح دلایل کسر سهمیه آرد نانواییها نیز، گفت: برخی نانوایان با انگیزه دستیابی به سهمیه آرد بیشتر اقدام به ثبت تراکنشهای غیرواقعی میکنند که شناسایی این رفتارها بر اساس الگوهای موجود موجب میشود سهمیه آرد نانوایی متخلف کاهش یابد.
آران تاکیدکرد: علاوه سهمیه مصوب آرد استان ۱۵۰۰ تن سهمیه آرد مازاد نیز از اداره کل غله استان دریافت کردهایم که در سه دورهی ۱۰ روزه هر دوره ۵۰۰ تن به نانواییهایی که پخت بالا و عملکرد مطلوبی داشته باشند اختصاص داده میشود.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری هرمزگان، با بیان اینکه ماهانه ۱۵ هزار تن آرد در استان توزیع میشود، خاطرنشانکرد: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در حوزه آرد استان وجود ندارد و اگر هم جایی کمبودی مشاهده شود حاصل از تخلف نانوایان و عدم پخت نان با آرد اختصاص داده شده است که با هدف کسب سود بیشتر آرد را در جای دیگری به فروش میرسانند.
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