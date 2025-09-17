بولسونارو به دلیل حمله عصبی و سکسکه شدید به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، ژائر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل که هفته گذشته به اتهام تلاش برای کودتا محاکمه و محکوم شد، به‌دلیل شرایط پزشکی و سکسکه شدید حین حصر خانگی، به بیمارستان منتقل شد.

فلاویو بولسونارو، پسر رئیس جمهور ۷۰ ساله سابق برزیل به خبرنگاران گفت که پدرش به علت حمله عصبی منجر به سکسکه شدید که حدود ۱۰ ثانیه به تنگی نفس و سپس حالت تهوع انجامید، به بیمارستان منتقل شده است و شب را تحت مراقبت خواهد بود. سناتور برزیلی اضافه کرد که «شرایط وی پایدار است اما خوب به نظر نمی‌رسد.»

بولسونارو به دلیل عوارض پس از حمله با چاقو به وی در جریان کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۸، در سال‌های اخیر چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.

او حد فاصل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ رئیس جمهور برزیل بود و در آخرین جراحی مرتبط با حادثه مذکور، ۱۲ ساعت زیر تیغ جراحان بود.

هیئتی متشکل از قضات دیوان عالی برزیل هفته گذشته وی را به توطئه برای کودتا پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ علیه لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور کنونی این کشور، گناهکار اعلام و به ۲۷ سال و سه ماه حبس محکوم کرد.