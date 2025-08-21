بولسونارو به دنبال پناهندگی سیاسی از آرژانتین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس: پلیس برزیل «ژایر بولسونارو»، رئیسجمهور پیشین را به برنامهریزی برای فرار به آرژانتین با هدف درخواست پناهندگی متهم کرد.
بر اساس این گزارش، پلیس برزیل اعلام کرد: پیامهای یافتشده در تلفن همراه بولسونارو نشان میدهد که وی قصد داشته به آرژانتین فرار و از رئیسجمهور «خاویِر میلی» تقاضای پناهندگی سیاسی کند.
این خبرگزاری ادعا کرد که به نسخهای از تحقیقات پلیس برزیل که برای دیوان عالی این کشور ارسال شده، دست پیدا کرده؛ هرچند این خبرگزاری به جزئیات این تحقیقات هیچ اشارهای نکرده است.
