رشاد: حوزه در حال فاصله گرفتن از اصول اصیل مدیریتی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سال تحصیلی جدید حوزه علمیه امام رضا (ع) با سخنرانی آیت الله علی اکبر رشاد ریاست این حوزه و جمعی از طلاب برگزار شد.

آیت الله رشاد با تأکید بر سه سلوک مدیریتی، معنوی و علمی طلاب، به بیان دیدگاه‌های خود درباره چالش‌ها و راهکارهای پیش روی نظام حوزوی پرداختند.

وی با تبریک ایام ربیع‌المولود، بر لزوم بازگشت به سنت‌های دیرینه مدیریت حوزه تأکید کرد و هشدار داد: حوزه به سرعت در حال فاصله گرفتن از اصول اصیل مدیریتی خود است؛ اصولی که طی قرون متمادی بزرگانی را تربیت کرده است.

آیت الله رشاد با بیان اینکه حوزه امروز درگیر طوفان است، خواستار تعریف نقش‌های شفاف برای پنج گروه کنشگر حوزه شامل مدیران، مدرسان، طلاب، کارکنان و خادمان شد و تصریح کرد: از مراجع عظام تا خادمان، همه در پیشبرد اهداف حوزه نقش آفرینند.

وی مدیران را «پدران معنوی» و «راهبران میدانی» توصیف کرد که باید با لطافت و مهربانی به تربیت طلاب بپردازند. در مقابل به این نکته اشاره کرد که طلاب نیز موظفند همچون فرزندان با مدیران تعامل داشته باشند.

رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع) با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) که فرمودند در حوزه اگر تهذیب نباشد، علم به تنهایی کارآمد نیست، بر ضرورت توجه به معنویت تأکید کرد.

پیشنهاد اجرای «سحرخیزی دسته‌جمعی» با برنامه‌های معنوی از جمله دعای بیست دقیقه‌ای از دیگر موارد مطرح شده بود.

احیای «سبک سامرایی» با ۲۲ ویژگی آموزشی که امکان نقد، اشکال و چالش‌گری علمی را برای طلاب فراهم می‌کند، از دیگر محورهای این سخنرانی بود. آیت الله رشاد همچنین بر لزوم ایجاد «ارزیابی متقاطع» توسط طلاب از مدیران و تمایز در پرداخت شهریه بر اساس عملکرد اشاره کرد.