مدیرعامل بانک تجارت میزبان نمایندگان مردم در مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیضآثار در جلسات جداگانه خود با عباس قدرتی نماینده مردم شیروان، حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمد موحد نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده و هادی قوامی نماینده مردم شهرستانهای اسفراین، بام و صفیآباد بر رویکرد بانک تجارت در حمایت از پروژهای عمرانی در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.
وی در ادامه یادآور شد: بانک تجارت همچنان آمادگی دارد برای اجرای پروژههای تولیدی و ملی در سطح شهرستانهای مختلف به نقشآفرینی مثبت خود ادامه دهد.
نمایندگان مردم شهرستانهای شیروان، کهگیلویه، چرام، بهمئی، لنده، اسفراین، بام و صفیآباد نیز در این دیدارها با اشاره به رضایت مردم از خدمات همکاران شعب بانک تجارت در شهرستانهای یاد شده، ابراز امیدواری کردند که با تداوم حمایت موثر و نقشآفرینی بانک تجارت در پیشبرد پروژههای عمرانی شاهد بهبود سطح زندگی و شرایط اقتصادی مردم در این حوزههای انتخابیه باشیم.
