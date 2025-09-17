وحید صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین نشست تخصصی «اطلس تجارت ایران گفت: این رویداد یک روزه قرار است با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، صاحبنظران اقتصادی، فعالان بخش خصوصی و جمعی از رسانههای سراسری برگزار شود تا به نقطه آغاز معرفی یک جریان ملی در حکمرانی دادهبنیان تجارت ایران بدل شود.
صالحی افزود: با توجه به حضور پررنگ اندیشکده حکمرانی هوشمند در رسانههای پرمخاطب، نشست تخصصی اطلس تجارت ایران نیز حتماً بازتابی فراگیر در فضای رسانهای کشور خواهد داشت و پیشبینی میشود دستکم ۴ میلیون مخاطب در سراسر کشور از طریق خبرگزاریها و رسانههای رسمی در جریان این نشست تخصصی قرار گیرند.
وی ادامه داد: با توجه به این مهم، اندیشکده حکمرانی هوشمند زمینه را برای مشارکت محتوایی، معنوی و مادی فعالان و ذینفعان عرصه صادرات، واردات و ترانزیت در رویداد اطلس تجارت ایران فراهم کرده است و هر بخش این امکان را خواهد داشت تا با توجه به نوع فعالیت، در نشست تخصصی اطلس تجارت ایران و یا در جلسات تخصصی پیش از آن حضور پیدا کند. در واقع، جایگاه اندیشکده حکمرانی هوشمند و اهمیت نشست تخصصی اطلس تجارت ایران، برای نهادها و برندهای معتبر فرصت قرار گرفتن در متن این جریان ملی، اثرگذار و آیندهدار و همچنین بیشتر دیده شدن ایجاد کرده است.
صالحی گفت: در همین راستا و بر مبنای نوع مشارکت متقاضیان، همکاریهای متفاوتی از بررسی محتواهای دانشی، فرایندی و اجرایی تا فرصت ارائه چالشها و نیازمندیها و حتی صرفاً معرفی برند فعال در حوزههای مرتبط قابل تعریف و پیگیری است.
مسئول دبیرخانه نشست اطلس تجارت ایران خاطرنشان کرد: در صورت تمایل به بهرهمندی از این فرصت راهبردی و همچنین بررسی امتیازات ویژهتر همچون ارائه اختصاصی در نشست یا معرفی محتوایی برند، خواهشمند است در اسرع وقت از طریق ایمیل irsgt.com@gmail.com یا شماره مستقیم مسئول دبیرخانه نشست ۰۹۳۳۷۵۲۰۴۵۵ تماس حاصل فرمائید.
اطلس تجارت ایران چه حوزههایی را در بر خواهد گرفت؟
صالحی ادامه داد: همانطور که گفته شد رویکرد اندیشکده حکمرانی هوشمند در برگزاری نشست تخصصی اطلس تجارت ایران و فضای تحلیلی-رسانهای پس از آن بر مبنای تسهیلگری است. در این رویداد، بخشهای سهگانه تجارت اعم از صادرات، واردات و ترانزیت از منظر فضای برونمرزی شامل:
نهادهای دولتی مثل وزارت امور خارجه و رایزنهای اقتصادی
نهادهایی عمومی و صنفی مانند اتاق بازرگانی، انجمنهای حمل و نقلی و بازرگانی و...
بخش خصوصی مانند بازرگانان، تجار، شرکتهای بازرگانی، لجستیک و حمل و نقلی و...
و در فضای داخلی شامل:
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری حمل و نقلی، سامانهها، ابزارها و فینتکهای مرتبط و...
نهادهای متولی مانند گمرک، بانک مرکزی، راه و شهرسازی و...
و در فضای مربوط به قوانین، مقررات، چالشها و...
با حضور ذینفعان هر بخش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: اندیشکده حکمرانی هوشمند با تکیه بر تحلیلها و مستندات احصا شده معتقد است که در همین فضای کنونی و با امکانات، زیرساختها و قوانین موجود و بدون تغییر در این موارد، میتوان فقط با ارتقا بهرهوری، درآمدهای غیرنفتی کشور را به میزان چشمگیری بیشتر کرد و سپس با اعمال یک سری تغییرات میزان درآمدهای غیرنفتی حاصل از مراودات اقتصادی با ۱۵ کشور همسایه خود را حتی تا سه برابر میزان کنونی صادرات نفتی افزایش داد. در نشست اطلس تجارت ایران به عنوان مقدمه یک رویداد ملی و فراگیر و تحلیلهای منتشره پس از آن، به این موارد پرداخته خواهد شد.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین رویداد اطلس تجارت ایران، فرصت خوبی برای جمع شدن همه دینفعان حوزه تجارت است. این رویداد میتواند با طرح چالشها، بررسی ظرفیتها و آخرین دستاوردها و … اتفاقات خوبی را رقم بزند. در گام اول بسیار مهم است که ما در حوزههای صادرات، واردات و ترانزیت معطل تغییرات گسترده نمانیم و ظرفیتهای در دسترس موجود را برای تغییرات حداقلی فعال کنیم؛ که این موضوع خود دستاورد کمی نیست. پس از آن در گامهای بعدی میتوان سیاستنامهها و توصیههایی برای تسهیلگری و اصلاحات بنیادی به حاکمیت پیشنهاد داد تا در توسعه کشور، بهبود عملکرد و ارزآوری مؤثر واقع شود.
نظر شما