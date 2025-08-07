نشست تخصصی «اطلس تجارت ایران» مهر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: مهرماه امسال، نشستی تخصصی با محوریت «اطلس تجارت ایران» به عنوان تنها ابزار فراگیر مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه تجارت توسط اندیشکده حکمرانی هوشمند در خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود.

سیدطه‌حسین مدنی گفت: محور این نشست، تبیین اطلس تجارت ایران به عنوان یک زیربنای داده‌بنیان و هوشمند برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در سطح ملی و بنگاهی خواهد بود.

مدنی ادامه داد: همچنین در جریان این نشست از همایش ملی «اطلس تجارت ایران» که در آینده برگزار خواهد شد؛ نیز به‌صورت رسمی رونمایی می‌شود. این موضوع اهمیت این رویداد را دوچندان کرده و به آن جایگاه آغاز یک جریان ملی در نظام حکمرانی داده‌محور تجارت ایران را بخشیده است.

وی با بیان اینکه از پژوهشگران، مدیران حوزه سیاست‌گذاری، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان رسانه‌های فراگیر و معتبر کشور برای حضور در این رویداد دعوت می‌شود؛ گفت: امکان مشارکت نهادهای هم‌راستا و فعال در حوزه‌های تجارت، زیرساخت‌های شبکه، تحلیل داده، شرکت‌های تجاری، خدمات لجستیکی و حمل‌ونقل، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در این رویداد فراهم است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پایان گفت: افراد و نهادهایی که تمایل به حضور در این رویداد علمی دارند؛ می‌توانند با ایمیل اندیشکده به آدرس irsgt.com@gmail.com مکاتبه کنند.