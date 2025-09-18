به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ساعت ۱۲ امروز پنج‌شنبه به وقت تهران در زاگرب کرواسی آغاز می‌شود و در روز نخست این مسابقات، ۴ فرنگی کار ایران به مصاف رقبایشان می‌روند.

پیام احمدی در ۵۵، علیرضا عبدولی در ۷۷، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فرنگی کاران ایران در روز نخست این مسابقات هستند.

احمدی، عبدولی و فرخی برای اولین بار حضور در رقابت‌های بزرگسالان قهرمانی جهان را تجربه می‌کنند و امین میرزازاده سنگین وزن پرافتخار ایران و دارنده مدال‌های طلا و نقره جهان و برنز المپیک نیز به عنوان مدعی اصلی کسب مدال طلا به مصاف رقبایش می‌رود.

برنامه روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است: (ساعت به وقت تهران است)

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق