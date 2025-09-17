به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعد الله جمادیان صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی پویش «نوآوینی» که با حضور جمعی از نوجوانان و فعالان فرهنگی در شهرستان بیجار برگزار شد اظهار کرد: در این پویش، نوجوانان مأموریت دارند از محرومیت‌های محله، شهر یا روستا گزارش تهیه کنند و برای رفع مشکلات موجود راه‌حل ارائه دهند.

وی افزود: نوجوانان سرمایه‌های آینده کشور هستند و باید روحیه مطالبه‌گری و دغدغه‌مندی در آن‌ها تقویت شود و این پویش به آن‌ها یاد می‌دهد که فقط تماشاگر مشکلات نباشند، بلکه با نگاهی آگاهانه به میدان بیایند و برای رفع مشکلات جامعه خود پیشنهاد ارائه دهند.

حجت الاسلام جمادیان تاکید کرد: شهید آوینی الگویی جاودانه برای جوانان و نوجوانان است؛ او با قلم و تصویر خود حقایق را به تصویر کشید و امروز نسل جدید می‌تواند با روایتگری درست و متعهدانه، ادامه‌دهنده راه او باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار تصریح کرد: هدف ما از اجرای این پویش، پرورش نسلی است که در کنار ایمان و اخلاق، مسئولیت اجتماعی و دغدغه عدالت نیز داشته باشد و نوجوانانی که در آینده مدیران و مسئولان جامعه خواهند شد، باید از همین امروز با درد مردم آشنا شوند و برای آن راهکار بیابند.

وی با بیان اینکه اجرای چنین برنامه‌هایی به تقویت هویت انقلابی و خودباوری نوجوانان کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: بیجار همواره مهد فرهنگ و اندیشه بوده و امیدواریم نوجوانان این دیار نیز در مسیر آوینی‌ها گام بردارند.