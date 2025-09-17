  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

برگزاری جلسه هم‌اندیشی بازارگردانی اوراق مالی اسلامی توسط خزانه داری

دومین جلسه هم‌اندیشی خزانه‌داری کل کشور با حضور نمایندگان بانک‌های غیردولتی برای بررسی نحوه اجرای دستورالعمل معامله‌گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آزاد، رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هم‌اندیشی با بانک‌های دولتی، گفت: این بار نمایندگان بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، پارسیان، اقتصاد نوین، خاورمیانه و شهر در جلسه حضور داشتند.

وی افزود: بر اساس تبصره (۱) ماده (۴) آئین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی (تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۳۸/ ت ۶۳۸۴۶ ه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران)، دستورالعمل معامله‌گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت تدوین و به تأیید مرجع ذی‌ربط رسیده است.

آزاد تصریح کرد: برای عملیاتی‌سازی این دستورالعمل، جلسات هم‌اندیشی با حضور نمایندگان بانک‌های دولتی و غیردولتی برگزار شد و در این نشست‌ها ضمن دریافت نظرات کارشناسی، نحوه اجرای دستورالعمل یادشده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین از برگزاری جلسات کارشناسی با سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه در آینده خبر داد و افزود: این جلسات در راستای اجرای کامل سازوکار معامله‌گری اولیه اوراق ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، معامله‌گران اولیه نهادها و مؤسسات مالی هستند که ضمن تسهیل فروش اوراق، به گسترش معاملات ثانویه، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسهیل فرآیند انتشار و عرضه اوراق کمک می‌کنند.

کد خبر 6592365
محمدحسین سیف اللهی مقدم

