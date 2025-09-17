به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی استاد حوزه علمیه در سخنانی اظهار داشت: پیامبر به شدت به آقایان سفارش میکردند که با خانمها خوشاخلاق باشند. میفرمودند: «مِن أخلاق الأنبیاء حب النسا»؛ یکی از ویژگیهای پیامبران، محبت به همسرانشان است.
وی افزود: میفرمود مردی که با همسرش بیشتر محبت و خوشاخلاقی کند، نزد من پیامبر محبوبتر است.
استاد حوزه علمیه بیان داشت: یک بار وقتی پیامبر وارد خانه حضرت زهرا (س) شدند، دیدند امیرالمؤمنین (ع) در حال کمک به فاطمه (س) است: جارو میزند، هیزم میآورد، ظرف میشوید، در آشپزی کمک میکند. فرمودند: علی جان! مردی که در خانه به همسرش خدمت کند، ثواب صدیق و شهید را دارد. اینها جزو روایات ماست. این همه دنبال ثواب هستید، بدانید همه ثوابها در مفاتیح نیست؛ بعضی از آنها بیرون از دعا و ذکر و نماز است. یکی از این کارها خوشاخلاقی با همسر است.
رفیعی ابراز کرد: برای خانمها هم همینطور است؛ فرمودهاند: زنی که در خانه حتی چیزی را جابهجا کند برای خدمت به همسر و خوب شوهرداری کند، ثواب جهاد دارد. متأسفانه بعضیها فکر میکنند فقط دعا و ذکر ثواب دارد؛ در حالی که این کارهای ساده گاهی پاداشی کمتر از دعاهای مفاتیح ندارد. پیامبر خاتم سخنشان را اینگونه گفتند که بهتر در ذهن بماند: «أقربکم منی یوم القیامه أحسنکم خلقاً»؛ نزدیکترین افراد به من در روز قیامت، خوشاخلاقترین شماست.
وی در پایان گفت: آقایان و خانمها! بدانید کمترین نتیجه بداخلاقی، فشار قبر است. این قانون تعارف ندارد. سعد بن معاذ فرمانده بزرگ سپاه پیامبر با آنکه هفتاد هزار فرشته در تشییعش شرکت کردند، به خاطر بداخلاقی با همسرش دچار فشار قبر شد. از زندگی پیامبر همین یک جمله را یاد بگیریم: «و إنک لعلی خلق عظیم.» ما که خلق عظیم نداریم، لااقل کمی خوشاخلاق باشیم.
