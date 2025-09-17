وخامت اوضاع جسمانی دکتر حسام ابوصفیه در زندان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «الیاس» پسر اسیر دکتر حسام أبو صفیه اعلام کرد که وکیل مدافع وی پس از دیدار با پدرش در زندان عوفر خبر داده است که او بیش از ۳۰ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است.

وی افزود که پدرش در شرایط بسیار سختی به سر می‌برد؛ اشغالگران او را از تابش نور خورشید محروم کرده و به بیماری پوستی مبتلاست، وی همچنین از استحمام نیز محروم است.

الیاس تاکید کرد که پدرش از جراحت مربوط به ۵ ترکش که در ران پایش باقی مانده، رنج می‌برد، این ترکش‌ها هنگام حضور در مجتمع پزشکی شفا توسط پهپادهای کوادکوپتر به او اصابت کرده‌اند. اشغالگران او را نزد جراح نبرده‌اند و این موضوع باعث بروز عوارض جدی شده است.

دکتر ابوصفیه مدیر بیمارستان کمال عدوان در جریان جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه اسیر شد، تصویر حضور وی با دستان خالی در برابر تانک‌های رژیم صهیونیستی به نماد مقاومت غزه تبدیل شد. طبق گفته‌های وکیل دکتر ابو صفیه، وی بارها در زندان تحت شکنجه قرار گرفته است.