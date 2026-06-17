مخالفت دادگاه عالی اسرائیل با آزادی ابوصفیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که دادگاه عالی درخواست تجدیدنظر برای آزادی ابوصفیه را که از زمان حمله ارتش اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان در نوار غزه در اواخر سال ۲۰۱۴ بازداشت شده است، رد کرد.

این روزنامه در وب‌سایت خود افزود که ابوصفیه پس از رد درخواست تجدیدنظر برای آزادی‌اش، همچنان در بازداشت خواهد ماند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این پزشک فلسطینی پس از دستگیری توسط ارتش اسرائیل در جریان تصرف بیمارستان کمال عدوان، بیش از ۵۰۰ روز بدون اتهام رسمی در بازداشت بوده است.

به گزارش این روزنامه، ابوصفیه در حال حاضر در زندان نفحه در جنوب "اسرائیل" در شرایطی که کارشناسان حقوقی آن را سخت توصیف کرده اند، در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

هاآرتص پیش‌بینی کرد که بازداشت ابوصفیه حداقل چهار ماه دیگر پس از رد درخواست تجدیدنظر او توسط گیلا کانفی-اشتاینیتز، قاضی دادگاه عالی ادامه خواهد یافت، بدون اینکه هیچ توضیحی برای این حکم ارائه دهد.

ارتش رژیم اسرائیل، درجریان جنگ نسل کشی این رژیم علیه نوار غزه، ابوصفیه را ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ درحمله به بیمارستان کمال عدوان بازداشت کرد.

هنوز هیچ اظهار نظری از سوی تیم دفاعی ابوصفیه یا هیچ مقام اسرائیلی در مورد گزارش این روزنامه عبری زبان منتشر نشده است.



