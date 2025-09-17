به گزارش خبرنگار مهر، در همین بازه زمانی (ساعت ۱۰ صبح امروز چهارشنبه)، شاخص آلودگی هوا در اهواز با ثبت عدد ۲۱۳ در وضعیت «بنفش و بسیار ناسالم» قرار گرفت. همچنین بهبهان با ۱۵۱، اندیمشک ۱۵۵، امیدیه ۱۵۲، هندیجان ۱۴۰، ماهشهر ۱۳۰، خرمشهر ۱۲۷، دشت آزادگان ۱۱۹، شوش ۱۱۴، دزفول ۱۱۲ و شوشتر ۱۱۱ همگی در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم ثبت شدند.

براساس این گزارش، هوای آبادان با عدد ۱۰۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

قرار گرفتن شاخص روی عدد ۵۰۰ در هویزه یعنی شهروندان باید فوراً از تردد غیرضروری خودداری کنند؛ در چنین شرایطی حتی افراد سالم هم در معرض خطر قرار می‌گیرند.

شهرهای آغاجاری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل تنها نقاط خوزستان بودند که در این مدت وضعیت هوای قابل قبول داشتند.