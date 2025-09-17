هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر،
بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه جوی از بعدازظهر جمعه پیش رو آغاز میشود و تا اواخر دوشنبه ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت. این سامانه با وزش باد به نسبت شدید تا شدید، وقوع طوفانهای لحظهای، خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد، انتقال گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا همراه خواهد بود.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان فعالیت این سامانه در روز یکشنبه همه مناطق بهویژه نیمه غربی و شمال استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، اسلامآباد موگویی، بادرود، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، دهق، شاهینشهر و میمه، عسگران، فریدونشهر، کاشان، گلپایگان، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، مهاباد، مورچهخورت، نایین، نجفآباد، نطنز، اصفهان، زواره و شهرضا را در برخواهد گرفت.
در روز دوشنبه ۳۱ شهریور نیز مناطق شمال، شرق و مرکز استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولتآباد)، فرودگاه اصفهان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، گلپایگان، لنجان (زرینشهر)، مهاباد، نایین، نجفآباد، نطنز، هرند، ورزنه، خوانسار و اصفهان تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.
بنا بر اعلام هواشناسی استان، این پدیده جوی میتواند در مناطق مستعد سبب کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلایندهها شود؛ همچنین احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، شکستن نهالها و درختان فرسوده، خسارت به سازههای موقت، آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازههای سبک و اختلال در ناوگان حملونقل به دلیل کاهش دید وجود دارد.
اداره کل هواشناسی اصفهان به شهروندان توصیه کرده است که در ترددهای بینشهری احتیاط کنند. بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان از حضور در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند؛ همچنین توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره توصیه نمیشود. اطمینان از استحکام سازههای موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها نیز ضروری است.
نظر شما