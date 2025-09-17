خروجی جلسات نشست شورای اجتماعی باید راهبرد علمیاتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تاج‌الدین صالحیان ظهر چهارشنبه در نشست شورای اجتماعی استان که با محوریت بررسی آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه پدیده خودکشی برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و تدوین راهبرد مشترک تأکید کرد. صالحیان در این جلسه، گفت: حوزه اجتماعی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین حوزه‌های جامعه است و رسیدگی به آن تنها با نگاه کارشناسی و دقیق امکان‌پذیر خواهد بود. امروز پژوهش‌های متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف درباره موضوع خودکشی انجام گرفته، اما مشکل این است که این تحقیقات به شکل تجمیعی و هدفمند کنار هم قرار نگرفته و به یک راهبرد مشترک منتهی نشده‌اند.

وی افزود: ما نیازمند تشکیل یک دبیرخانه مشترک هستیم تا موضوعات به صورت منسجم در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود و خروجی آن در جلسات اصلی به تصویب برسد. اگر صرفاً به ارائه آمار بسنده کنیم، هیچ تغییری حاصل نخواهد شد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل نتایج پژوهش‌ها به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی است.

معاون استاندار ایلام خاطرنشان کرد: دستگاه‌هایی که در امر فرهنگ‌سازی و تقویت معنویت در جامعه نقش‌آفرین هستند باید جدی‌تر و اصولی‌تر عمل کنند. پرسش اساسی این است که چرا انسانی به نقطه‌ای می‌رسد که اقدام به چنین رفتار تلخی می‌کند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند کار علمی، فرهنگی و اجتماعی عمیق است و نمی‌توان با کارهای سطحی آن را حل کرد.

صالحیان در ادامه بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی و هدفمند با موضوع ویژه «پیشگیری از خودکشی» تاکید کرد و گفت: این جلسات باید به گونه‌ای طراحی شوند که خروجی عملی داشته باشند؛ یعنی راهکارهایی ارائه دهند که در زندگی مردم اثرگذار باشد.

وی در پایان با عنوان اینکه خودکشی و آسیب‌های اجتماعی علل و عوامل مختلفی دارد که باید بصورت جد و جهد مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرند، تصریح کرد: خروجی نشست‌ها و پژوهش‌ها باید از فضای آماری خارج شود و به تصمیمات اجرایی و میدانی تبدیل گردد. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد کاهش واقعی آسیب‌ها و ارتقای سلامت اجتماعی در استان باشیم.