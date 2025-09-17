نخستین جلسه کارگروه هماهنگی فراخوان جذب هیئت علمی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه هماهنگی فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها سال ۱۴۰۴، با حضور حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نمایندگان مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، دفتر فناوری، اطلاعات، هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، معاونان مرکز جذب و اعضای کارگروه برگزار شد.
قبادی در ابتدای این جلسه با اشاره به شاخصهای تعیینکننده در فرایند جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها، بر محوریت برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و رعایت جدول زمانبندی فراخوان و همچنین دریافت مجوز پیش از شروع فراخوان را ضروری دانست.
گفتنی است؛ در این جلسه پیرامون هماهنگیهای مقدماتی، اعلام نیاز دانشگاهها و زیرساختهای لازم، آسیبشناسی وضع موجود و راهکارهای تقویت همکاری و همدلی در راستای شفافیت بیشتر و پاسخگویی به هنگام گفتوگو و تبادل نظر شد.
