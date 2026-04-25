کشف مرکز استخراج رمزارز با تجهیزات استارلینک در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روستائی با اشاره به شناسایی و ضبط ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از روستاهای دورافتاده کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: این تجهیزات که با بهره‌گیری از اینترنت استارلینک فعال بودند، در روستای «کلایه» از توابع شهرستان چرام شناسایی و جمع‌آوری شدند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در دو عملیات جداگانه کشف شده است؛ افزود: این در حالی است که سال گذشته نیز ۱۶۲ دستگاه در ۳۶ نقطه مختلف استان ضبط شده بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تأکید بر آسیب‌های جدی این تجهیزات به شبکه برق و حقوق مشترکان، از افزایش چشمگیر پاداش همکاری مردم خبر داد و گفت: امسال پاداش معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز دوبرابر شده است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با گزارش این موارد، تا سقف ۳۲۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.

روستایی اضافه کرد: مردم استان می‌توانند آدرس مراکز مشکوک را به سرشماره *۳۰۰۰۵۱۲۱* پیامک کرده و علاوه بر یاری رساندن به پایداری شبکه برق، از جوایز میلیونی این طرح بهره‌مند شوند.