۱۰۲ ماینر غیرمجاز؛ تهدیدی بزرگ برای تامین برق پایدار در کهریزک

علی مهربخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۱۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از مجتمعهای کارگاهی محله مهدیآباد خبر داد و نسبت به تبعات استفاده غیرقانونی از برق شبکه هشدار داد.
مهربخش اظهار داشت: در جریان عملیات بازرسی و پایش مصرف برق در منطقه کهریزک، یک مرکز استخراج رمزارز غیرمجاز در یکی از مجتمعهای صنعتی واقع در محله مهدیآباد شناسایی و با دستور قضائی نسبت به جمعآوری تجهیزات آن اقدام شد.
وی با بیان اینکه در این محل تعداد ۱۰۲ دستگاه ماینر کشف شده است، افزود: از این تعداد، ۳۵ دستگاه در حال فعالیت و مابقی در وضعیت آمادهباش قرار داشتند، بررسیها نشان میدهد این مجموعه بدون دریافت مجوز قانونی و با استفاده غیرمجاز از برق صنعتی، اقدام به استخراج رمزارز میکرده است.
مدیر اداره برق منطقه کهریزک با اشاره به آسیبهای جدی اینگونه فعالیتها بر زیرساختهای برق منطقه تصریح کرد: استخراج غیرقانونی رمزارز علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه توزیع، موجب اختلال در تأمین برق ساکنان و واحدهای صنعتی مجاور شده و در برخی موارد باعث سوختن تجهیزات حساس مصرفکنندگان میشود.
مهربخش خاطرنشان کرد: شناسایی این تخلف با همکاری مردم و رصد لحظهای الگوی مصرف برق در منطقه صورت گرفته و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت، از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده فعالیت مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند.
وی در پایان با بیان اینکه برخورد با سوءاستفادهکنندگان از منابع انرژی یک اولویت جدی برای مجموعه وزارت نیرو محسوب میشود، گفت: استفاده غیرمجاز از برق به هر شکل، علاوه بر پیگرد قانونی، خسارات جبرانناپذیری به شبکه برق وارد میکند و همگان موظفند در حفظ منابع انرژی به عنوان سرمایه ملی کوشا باشند.
نظر شما