پیش بینی هوای استان اردبیل در ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی اردبیل ظهر چهارشنبه در اطلاعیهای به تشریح هوای استان اردبیل در روزهای آتی پرداخت.
در این اطلاعیه آمده است: بر پایهی آخرین خروجی مدلهای عددی پیش بینی وضع هوا، تا صبح شنبه (۲۹ شهریور) در شهرستانهای شمالی استان و شهرستان نمین آسمان نیمه ابری تا ابری، همراه با وزش باد شرقی و گاهی مه آلود توام با بارش باران و باران ریزه پیش بینی میشود.
اما در شهرستانهای نیمه غربی و مناطق جنوبی استان تا صبح فردا (پنجشنبه ۲۷ شهریور) آسمان غالباً نیمه ابری بوده و تنها در پارهای از نواحی بارش خفیف باران احتمال میرود.
طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۸ شهریور) از میزان ابرناکی در این مناطق کاسته شده و جوی نسبتاً پایدار حاکم میشود.
روز شنبه آسمان اکثر مناطق استان کمی تا نیمه ابری خواهد بود و فقط در برخی از مناطق مرکزی و جنوبی رخداد رگبار باران و رعد و برق انتظار میرود.
لازم به ذکر است که دمای هوا تا روز شنبه تدریجاً در اکثر مناطق افزایش خواهد یافت. ضمناً از ظهر پنجشنبه تا بعد از ظهر روز شنبه در مناطق جنوبی استان شاهد وزش بادهای جنوبی خواهیم بود.
اما روز یکشنبه (۳۰ شهریور) شاهد نفوذ سامانه ناپایداری به استان خواهیم بود که ضمن کاهش محسوس دمای هوا موجب وزش بادهای شرقی گاهی نسبتاً شدید، رخداد مه و بارش باران (گاهی بصورت رگبار) در اکثر مناطق استان خواهد بود. رخداد بارشهای قابل ملاحظه در نواحی شمالی و نوار شرقی استان دور از انتظار نخواهد بود.
