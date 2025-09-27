پیش بینی بارش خفیف باران در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز (شنبه ۵ مهر) آسمان غالب مناطق استان ابری و مه آلود با بارش خفیف و پراکنده باران توام با هوای خنک پیش بینی می‌شود.

همچنین هوای مه آلود توام با باران ریزه در نواحی منتهی به استان گیلان تا صبح فردا تداوم خواهد داشت.

در روز یکشنبه ابرناکی در مناطقی از استان (بویژه در نواحی شرقی) تداوم خواهد داشت. در روز دوشنبه (۷ مهر) آسمانی صاف توام با افزایش دما در طول روز، پدیده غالب مناطق مختلف استان خواهد بود.

روز سه شنبه نیز آسمان غالب مناطق استان صاف خواهد بود، اما از اواخر روز سه شنبه با ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی به منطقه، در روز چهارشنبه (۱۶ مهر) آسمان استان ابری و مه آلود، با افت محسوس دما (کاهش ۴ تا ۱۲ درجه‌ای دما نسبت به روز سه شنبه) و در برخی مناطق با بارش پراکنده باران انتظار می‌رود. این هوای سرد تا جمعه در منطقه ماندگار خواهد بود. تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.