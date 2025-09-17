به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «قهوه قجری» نوشته آتیلا پسیانی و به کارگردانی علی برجی ازجمعه ۲۸ شهریور اجرای خود را با برپایی مراسم شب چراغ در تماشاخانه سنگلج آغاز میکند. این نمایش که مدت زمان آن ۶۵ دقیقه است در ساعت ۱۸:۳۰ روی صحنه میرود.
تهیه کنندگی این پروژه نمایشی را عمران دهقانی بر عهده دارد و سیروس همتی نیز به عنوان مشاور کارگردان با این پروژه همکاری میکند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «بایرام روح پدرشو ملاقات میکنه، روح پدرش به بایرام میگه که زمانی که تو تبریز بودی مادرت و عموت با هم دست به یکی شدن و با قهوه قجری من را به قتل رسوندن، بایرام تصمیم میگیره با زنان دربار این راز را با اجرای نمایش بر ملا کنه ولی اتفاقاتی رخ میده.»
فهرست عوامل و بازیگران این نمایش به زودی اعلام میشود.
