به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «مکبثالدوله» به عنوان بیستمین نمایش حامد شیخی در مقام نویسنده و کارگردان، از شهریور امسال در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «مکبث پیش از شکست از سیوارد و کشته شدن به دست مکداف، به پیشنهاد پیشکارش ندیم، همراه با لیدی به ایران میروند و با حکومت آلبویه مواجه میشوند».
این نمایش یک پارودی از «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر است که به عنوان جدیدترین محصول گروه هنری تندیس و به تهیهکنندگی فاطمه عبدالرحیمی آماده اجرا شده است.
عوامل و بازیگران این نمایش بزودی معرفی میشوند.
نظر شما