  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

«مکبث‌الدوله» به سنگلج می‌آید؛ مواجه مکبث با دولت آل‌بویه

«مکبث‌الدوله» به سنگلج می‌آید؛ مواجه مکبث با دولت آل‌بویه

نمایش «مکبث‌الدوله» به کارگردانی حامد شیخی از شهریور امسال در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «مکبث‌الدوله» به عنوان بیستمین نمایش حامد شیخی در مقام نویسنده و کارگردان، از شهریور امسال در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «مکبث پیش از شکست از سیوارد و کشته شدن به دست مکداف، به پیشنهاد پیشکارش ندیم، همراه با لیدی به ایران می‌روند و با حکومت آل‌بویه مواجه می‌شوند».

این نمایش یک پارودی از «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر است که به عنوان جدیدترین محصول گروه هنری تندیس و به تهیه‌کنندگی فاطمه عبدالرحیمی آماده اجرا شده است.

عوامل و بازیگران این نمایش بزودی معرفی می‌شوند.

کد خبر 6561655
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها