برگزاری دیدار استقلال و پیکان در ورزشگاه تختی

با اعلام دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران دیدار هفته چهارم پایتخت نشینان در لیگ برتر به احتمال فراوان در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران با قهرمانی در جام حذفی مجوز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ را گرفت تا بازی‌های بین المللی فصل جاری خود را در ورزشگاه شهرقدس برگزار کند.

از این رو با توجه به اینکه استقلال تهران باید در لیگ برتر نیز بازی کند قرار است دیدار این تیم مقابل پیکان در هفته چهارم در ورزشگاه تختی در شرق پایتخت برگزار شود تا چمن استادیوم شهرقدس اماده رقابت آسیایی این تیم باشد و کیفیت چمن این ورزشگاه حفظ شود.

رضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ با اعلام آمادگی ورزشگاه تختی برای میزبانی این دیدار اعلام کرد: احتمالا بازی هفته چهارم استقلال به جای شهر قدس در تختی برگزار شود.

شایان ذکر است دیدار تیم‌های استقلال و پیکان ۳۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

