۷۲۷ فرصت شغلی در بخش تعاون خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر چهارشنبه در جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم در استان توسعه انرژیهای خورشیدی بوده و در این راستا تاکنون ۲۳ تعاونی فعال در این حوزه تشکیل شده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی از سه طرح برتر ملی در حوزه انرژی خورشیدی متعلق به خراسان جنوبی است، افزود: این طرح موفق به دریافت لوح تقدیر ملی با حضور مقامات عالی کشور شده است.
وی گفت: بر اساس ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴ تعاونی استان به عنوان تعاونیهای برتر استانی و ملی انتخاب و امروز مورد تقدیر قرار گرفتند.
اشرفی ادامه داد: ۱۸ استان در سطح کشور فاقد تعاونیهای برتر در ارزیابیهای ملی بودهاند و تنها ۱۳ استان در این زمینه موفق به معرفی تعاونی شدهاند که خراسان جنوبی یکی از استانهای پیشرو در این عرصه است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات تعاونیها گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ تعاونی استان در حوزه صادرات فعال بوده و موفق به صادرات ۱۲ میلیون دلار انواع محصولات به کشورهای همسایه شدهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش آموزش و توانمندسازی تعاونیها نیز از ابتدای سال تاکنون سه هزار نفر-ساعت دوره آموزشی در زمینه قوانین کار، تأمین اجتماعی و حوزههای تخصصی تعاون برگزار شده است.
اشرفی با بیان اینکه تعاونیهای استان حضور موفقی در نمایشگاههای داخلی داشتهاند، افزود: بزودی نیز تعاونیهای استان در نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند حضور پررنگی خواهند داشت.
وی ادامه داد: کمیته رفع موانع اعتباری تعاونیها به صورت مستمر و هفتگی با حضور نمایندگان بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون در محل اداره کل تشکیل جلسه میدهد تا دغدغههای اعتباری تعاونیها برطرف شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره تعاونیهای برتر گفت: در این جشنواره ۱۷۱ تعاونی از استان ثبتنام کردند که پس از ارزیابی نهایی، ۱۴ تعاونی موفق به کسب عنوان برتر و تقدیر شدند.
