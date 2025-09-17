به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، در راستای ایفای نقش مؤثر خود در توسعه کاربردهای فناوریهای فضایی و بهویژه سامانههای پایش تصاویر ماهوارهای، جلسهای تخصصی با هدف بررسی موضوع مهم فرونشست زمین و دیگر مخاطرات زیستمحیطی در استان کرمان برگزار کرد. این جلسه در سالن جلسات سازمان مدیریت بحران استان کرمان تشکیل شد و با حضور مدیران ارشد و کارشناسان دستگاههای اجرایی مختلف استان برگزار گردید.
در این نشست، آغایاری رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد توانمندیها و تجربیات پژوهشگاه در حوزه پایش ماهوارهای، به بررسی کاربردهای عملی سامانههای فضایی پرداختند.
وی با ارائه نمونههای عملی و پروژههای انجام شده، نشان دادند که چگونه دادههای ماهوارهای میتواند در زمینههای مختلفی از جمله پایش تغییرات زمین، مدیریت بحران، کشاورزی، و محیط زیست کاربرد داشته باشد.
در این جلسه، مدیران و کارشناسان دستگاههای مختلف استان کرمان شامل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، فرمانداری، شهرداری، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، برق، گاز، راه و شهرسازی و سازمانهای مرتبط دیگر حضور داشتند و با بررسی چالشها و نیازهای استان، زمینههای اولویتدار برای همکاری مشترک با پژوهشگاه فضایی ایران شناسایی شد.
از مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پایش فرونشست زمین و ارائه راهکارهای مبتنی بر دادههای ماهوارهای برای شناسایی مناطق حساس و پیشگیری از مخاطرات احتمالی
پایش سیلابها و استفاده از تصاویر ماهوارهای برای مدیریت بحران و کاهش خسارات
پایش آلودگی هوا و گرد و غبار و ارائه اطلاعات کاربردی برای دستگاههای ذیربط
پایش محصولات کشاورزی و مدیریت آفات با بهرهگیری از دادههای ماهوارهای و سامانههای هوشمند پایش
توسعه سامانههای پایش مبتنی بر دادههای ماهوارهای برای ارائه خدمات کاربردی در سطح استان.
جلسه با هماندیشی و تبادل نظر میان مدیران دستگاههای اجرایی استان، ضمن شناسایی اولویتهای کاری، زمینههای همکاری مستمر میان استانداری کرمان، مدیریت بحران استان و پژوهشگاه فضایی ایران را مشخص کرد. در نهایت مقرر شد اقدامات اجرایی برای رفع چالشهای استان، به ویژه در حوزههای پایش فرونشست، سیلاب، آلودگی و گرد و غبار و توسعه سامانههای کشاورزی آغاز شود.
پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر ارائه خدمات کاربردی مبتنی بر فناوریهای فضایی، آمادگی کامل خود را برای همکاری بلندمدت با استان کرمان اعلام کرده و بر اهمیت توسعه سامانههای پایش ماهوارهای برای مدیریت هوشمند منابع و کاهش مخاطرات زیستمحیطی تاکید نمود.
این جلسه نشاندهنده تعهد پژوهشگاه فضایی ایران به ارتقای بهرهوری فناوریهای فضایی در سطح استانها و ارتقای مدیریت بحران و توسعه پایدار در کشور است و نمونهای از همکاری مؤثر میان پژوهشگاه و دستگاههای اجرایی استانی محسوب میشود.
