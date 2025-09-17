  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

ارائه ظرفیت‌های سامانه‌های پایش ماهواره‌ای در استان کرمان

پژوهشگاه فضایی ایران ظرفیت‌های سامانه‌های پایش ماهواره‌ای خود را در استان کرمان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، در راستای ایفای نقش مؤثر خود در توسعه کاربردهای فناوری‌های فضایی و به‌ویژه سامانه‌های پایش تصاویر ماهواره‌ای، جلسه‌ای تخصصی با هدف بررسی موضوع مهم فرونشست زمین و دیگر مخاطرات زیست‌محیطی در استان کرمان برگزار کرد. این جلسه در سالن جلسات سازمان مدیریت بحران استان کرمان تشکیل شد و با حضور مدیران ارشد و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مختلف استان برگزار گردید.

در این نشست، آغایاری رئیس مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد توانمندی‌ها و تجربیات پژوهشگاه در حوزه پایش ماهواره‌ای، به بررسی کاربردهای عملی سامانه‌های فضایی پرداختند.

وی با ارائه نمونه‌های عملی و پروژه‌های انجام شده، نشان دادند که چگونه داده‌های ماهواره‌ای می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله پایش تغییرات زمین، مدیریت بحران، کشاورزی، و محیط زیست کاربرد داشته باشد.

در این جلسه، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف استان کرمان شامل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، فرمانداری، شهرداری، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، برق، گاز، راه و شهرسازی و سازمان‌های مرتبط دیگر حضور داشتند و با بررسی چالش‌ها و نیازهای استان، زمینه‌های اولویت‌دار برای همکاری مشترک با پژوهشگاه فضایی ایران شناسایی شد.

از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در این جلسه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پایش فرونشست زمین و ارائه راهکارهای مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای برای شناسایی مناطق حساس و پیشگیری از مخاطرات احتمالی

پایش سیلاب‌ها و استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای مدیریت بحران و کاهش خسارات

پایش آلودگی هوا و گرد و غبار و ارائه اطلاعات کاربردی برای دستگاه‌های ذی‌ربط

پایش محصولات کشاورزی و مدیریت آفات با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های هوشمند پایش

توسعه سامانه‌های پایش مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای برای ارائه خدمات کاربردی در سطح استان.

جلسه با هم‌اندیشی و تبادل نظر میان مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، ضمن شناسایی اولویت‌های کاری، زمینه‌های همکاری مستمر میان استانداری کرمان، مدیریت بحران استان و پژوهشگاه فضایی ایران را مشخص کرد. در نهایت مقرر شد اقدامات اجرایی برای رفع چالش‌های استان، به ویژه در حوزه‌های پایش فرونشست، سیلاب، آلودگی و گرد و غبار و توسعه سامانه‌های کشاورزی آغاز شود.

پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر ارائه خدمات کاربردی مبتنی بر فناوری‌های فضایی، آمادگی کامل خود را برای همکاری بلندمدت با استان کرمان اعلام کرده و بر اهمیت توسعه سامانه‌های پایش ماهواره‌ای برای مدیریت هوشمند منابع و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی تاکید نمود.

این جلسه نشان‌دهنده تعهد پژوهشگاه فضایی ایران به ارتقای بهره‌وری فناوری‌های فضایی در سطح استان‌ها و ارتقای مدیریت بحران و توسعه پایدار در کشور است و نمونه‌ای از همکاری مؤثر میان پژوهشگاه و دستگاه‌های اجرایی استانی محسوب می‌شود.

هنگامه فروغی

