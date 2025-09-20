به گزارش خبرنگار مهر، تنیس یکی از رشته‌های محبوب و المپیکی این روزها شاهد درخشش ستاره‌ای جدید در ایران است. علی یزدانی ملی‌پوش جوان کشورمان با عملکرد درخشان خود توجه اهالی ورزش را به خود جلب کرده و به عنوان امید آینده تنیس ایران شناخته می‌شود.

یزدانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در تور جهانی که به میزبانی تهران برگزار شد موفق شد تاریخ‌سازی کند و عنوان قهرمانی را به دست بیاورد. این موفقیت نه تنها نشان‌دهنده استعداد و تلاش مستمر او بود بلکه انگیزه‌ای شد برای دیگر تنیس‌بازان کشور تا به سطح بالاتری از مسابقات جهانی فکر کنند. عملکرد درخشان یزدانی در تهران ثابت کرد که ایران می‌تواند در تورنمنت‌های بین‌المللی صاحب عنوان باشد و ورزشکارانش در سطح جهانی بدرخشند.

پس از این موفقیت تاریخی یزدانی راهی مسابقات تور جهانی در ترکیه و صربستان شد و در هر دو تور به مقام نایب قهرمانی رسید. این نتایج چشمگیر او را به عنوان یکی از ورزشکاران حرفه‌ای و قابل اعتماد ایران معرفی کرد. او با ثبات و تمرکز بالای خود نشان داد که می‌تواند در رقابت‌های سخت بین‌المللی نیز رقابت کند و به جمع مدعیان اصلی قهرمانی بپیوندد.

علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از نتایج به دست آمده در مسابقات اخیر خود در تور جهانی ترکیه و صربستان گفت: من ۶ هفته در ترکیه و پنج هفته در صربستان بازی کردم. در دو هفته توانستم به فینال برسم و چند هفته دیگر هم به مرحله هشت نفر برتر رسیدم. رنکینگ من از ۹۰۰ به ۶۹۰ رسیده که پرش خوبی برای من محسوب می‌شود و باعث می‌شود در مسابقات بعدی راحت‌تر در جدول اصلی حضور داشته باشم. خوشبختانه عملکردم خوب بود و خدا را شکر الان برگشتم ایران تا در لیگ برتر بازی کنم.

عضو تیم ملی تنیس ایران ادامه داد: پس از پایان این مرحله از مسابقات لیگ که حدود یک ماه دیگر می‌شود دوباره به آنتالیای ترکیه برای مسابقات فیوچرز خواهم رفت. احتمالاً ۸ یا ۹ هفته آنجا بازی خواهم کرد. البته بستگی به این هم دارد که آیا در ایران باز هم مسابقات فیوچرز را خواهیم داشت یا خیر؛ اگر در بهمن و اسفند مجدداً تور جهانی به میزبانی کیش برگزار شود در ترکیه کمتر می مانم و سعی می‌کنم مسابقات را در ایران دنبال کنم.

یزدانی درباره نقش مربی و تیم پشتیبانی در موفقیت‌های اخیر خود اظهار داشت: قطعاً نقش تیم و مربیگری بسیار مهم است. مربی من پدرم است و از کودکی تا الان با او کار می‌کنم. متأسفانه به دلیل شرایط مالی نمی‌توانند همیشه همراه من باشند ولی از طریق تماس و اینستاگرام ارتباط داریم که کمک زیادی به من می‌کند. حضور مربی و تیم پشتیبانی تأثیر بسزایی در پیشرفت هر ورزشکار دارد و بدون شک این حمایت‌ها باعث شده بتوانم عملکرد بهتری داشته باشم.

ملی پوش تنیس ایران درباره حمایت فدراسیون و پاداش‌ها نیز گفت: برای اولین بار در چند سال اخیر فدراسیون توانست هزینه سه هفته مسابقات انفرادی ترکیه را تأمین کند. این پیشرفت بزرگی است چون معمولاً تنیسورها باید اسپانسر داشته باشند. الان شرایط بهتر شده و امیدواریم در آینده حمایت بیشتری داشته باشیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بازی‌های آسیایی ناگویا و احتمال شانس کسب مدال در این رویداد عنوان کرد: واقعیت این است که برای من مسابقات فیوچرز و چلنجر و ای‌تی‌پی مهم‌تر از بازی‌های آسیایی است اما اگر انتخاب شوم و زیر پرچم کشورم بازی کنم افتخار بزرگی خواهد بود. هدف اصلی من همچنان پیشرفت در مسابقات حرفه‌ای جهانی است.

یزدانیدر پایان در خصوص کیفیت و میزان قراردادهای لیگ برتر هم خاطرنشان کرد: قراردادها امسال بهتر شده است و لیگ بسیار رقابتی است چون همه بازیکنان خوب کشور حضور دارند. متأسفانه به دلیل شرایط تعداد بازیکنان خارجی کمتر شده و این کمی سطح کیفی مسابقات را پایین آورده است با این حال لیگ همچنان برای بازیکنان حرفه‌ای فرصت خوبی است.