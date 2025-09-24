به گزارش خبرنگار مهر، تنیس ایران در سالهای اخیر روندی رو به رشد و امیدوارکننده را طی کرده است. یکی از نقاط قوت تنیس ایران در چند سال اخیر افزایش تعداد مسابقات بینالمللی و تورنمنتهای فیوچرز در کشور بوده؛ این رقابتها فرصت حضور بازیکنان در محیط رقابتی واقعی و کسب رنکینگ جهانی را فراهم کرده و تجربه ارزشمندی برای آنها ایجاد کرده است. بازیکنانی مثل علی یزدانی و سینا مقیمی توانستهاند با شرکت در این تورنمنتها تجربه و رتبه بینالمللی کسب کنند و الگویی برای نسل جوان تنیسبازان کشور باشند.
با توجه به برنامهریزی فدراسیون و تلاشهای مربیان تیم ملی انتظار میرود روند رشد تنیس ایران ادامه پیدا کند. افزایش تعداد مسابقات، اعزامهای بینالمللی و فراهم شدن شرایط مناسب تمرینی و اردویی میتواند زمینهساز ظهور نسل جدیدی از بازیکنان باکیفیت و مستعد باشد.
حمیدرضا نداف مربی تیم ملی تنیس ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط لیگ امسال و عملکرد بازیکنان اظهار کرد: در فصلی که سپری شد متأسفانه بخاطر مصدومیتی که داشتم فرصت بازی کردن در لیگ را نداشتم ولی در حال حاضر شرایط بهتری دارم و پیگیر آمادهسازی برای مسابقات پایانی هفته هستم که قرار است به صورت ایونت برگزار شود. امیدوارم با تمرینات پیشرو بتوانم آمادگی لازم را برای رقابتهای کیش و جام حذفی کسب کنم.
وی درباره کیفیت لیگ امسال افزود: برگزاری لیگ مستمر خودش نکته بسیار مثبت برای تنیس ایران است. این لیگ فرصتی ایجاد میکند تا بازیکنان جوان و بااستعداد در شرایط مسابقه قرار بگیرند و از دل این رقابتها ستارههای آینده تیم ملی ظهور کنند. با وجود محدودیتها و کاهش تعداد بازیکنان خارجی نسبت به دورههای قبل باز هم حضور بازیکنان خارجی و رقابتهای بینالمللی سطح مسابقات را بالاتر برده است.
مربی تیم ملی در ارزیابی پیشرفت تنیس ایران نسبت به گذشته گفت: ما در چهار سال اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشتهایم. بهخصوص با برگزاری بیشترین تعداد مسابقات بینالمللی و تورنمنتهای فیوچرز بازیکنان توانستهاند رنکینگ جهانی کسب کنند و تجربه بینالمللی به دست بیاورند. امیدوارم با بازگشت میزبانی مسابقات به ایران این پیشرفت شتاب بیشتری پیدا کند و نوجوانان بیشتری بتوانند در جریان رقابتهای جدی قرار بگیرند.
نداف در مورد برنامههای تیم ملی برای آینده نیز عنوان کرد: تیم ملی همیشه برنامههای اعزامی دارد هرچند اخیراً به دلیل شرایط جنگی اعزامها به جام دیویس کاپ لغو شد ولی با این حال بازیکنان ما مثل علی یزدانی و سینا مقیمی هماکنون در حال تمرین و مسابقهاند و با برنامهریزی مناسب امیدواریم برای رقابتهای آینده به ویژه بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات فصل آینده آمادگی کامل پیدا کنند.
مربی تیم ملی در پایان تأکید کرد: با برگزاری مسابقات بیشتر در کیش و فراهم شدن شرایط اردویی بازیکنان هم در جریان مسابقات خواهند بود و هم فرصت تمرین و آمادهسازی بهتر پیدا خواهند کرد. ما امیدواریم در دورههای بعد با برنامهریزی منسجم، بازیکنان جوان و مستعد بتوانند تواناییهای خود را به نمایش بگذارند.
