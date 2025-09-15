تیاگو سرمربی جدید تیم ملی پدل ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس ایران اعلام کرد تیاگو مربی پرتغالی پدل به عنوان سرمربی جدید تیم ملی پدل ایران انتخاب شده است.

قرارداد این مربی پرتغالی به مدت یک سال منعقد شده و وی علاوه بر هدایت تیم ملی مردان به عنوان مشاور فنی در کنار تیم ملی بانوان نیز حضور خواهد داشت.

این تصمیم در راستای ارتقای سطح فنی پدل ایران و استفاده از تجارب بین‌المللی در مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی برای مسابقات پیش‌رو اتخاذ شده است.

تیاگو سابقه فعالیت در سطح حرفه‌ای پدل اروپا را در کارنامه دارد و حالا قرار است با حضور در ایران به توسعه این رشته نوپا در کشور کمک کند.

رقابت‌های پدل قهرمانی آسیا با حضور ایران، بحرین، چین، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مالدیو، مغولستان، نیوزیلند، عمان، پاکستان، قطر میزبان، عربستان، کره‌جنوبی، تایلند و امارات از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد.