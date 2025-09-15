به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس فدراسیون تنیس و سرمربی تیم ملی پدل ظهر امروز در محل فدراسیون برگزار شد.
داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در ابتدای این نشست خبری اظهار کرد: امروز مراسم قرارداد تیاگو سانتوس سرمربی تیم ملی است که برای یک سال امضا میشود. هدف ما مسابقات آسیایی است که در کشور قطر برگزار میشود و اولین دور تمرینات شأن در کیش برگزار میشود و قرار است به عنوان مشاور فنی به بانوان هم کمک کنند. از گلزار به دلیل اینکه نگاه خاصی بعد از حضور ایشان ایجاد شده تشکر میکنم و امیدوارم با حضور آقای تیاگو اتفاقات خوبی رقم بخورد.
رئیس فدراسیون تنیس در ادامه این نشست با اشاره به استفاده از تواناییهای ارسلان محمدی در کنار سایر تیمهای ملی پدل گفت: از توانمندیهای ارسلان محمدی سرمربی سابق تیم ملی در بخشهای دیگری استفاده میکنیم و مذاکراتی برای تداوم همکاری برای ردههای پایه انجام شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره جذب بازیکنان رشتههای دیگر در پدل توضیح داد: بیش از ۶ هزار بازیکنان فعال داریم که شناخته شده هستند که ۱۳۰۰ نفر پدلیست هستند و تنیس غالب است و بیش از ۴۵۰۰ بازیکن داریم. میزان جوایز تنیس نزدیک به ۳۰۰ میلیون است و علاقه و انتخاب بازیکن هست که چه رشتهای را انتخاب کند.
رئیس فدراسیون تنیس در ادامه در خصوص لغو مسابقات فیوچرز گفت: مسابقات متعددی درحال برگزاری است و بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شرایطی پیش آمد که مسابقات داخلی جایگزین فیوچرز شد. اگرچه سطح مسابقات داخلی پایین تر است اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باید این رقابتها را برگزار کنیم.
محمدرضا گلزار سرپرست تیم ملی پدل ایران نیز عنوان کرد: چند سالی است که در کنار تیم ملی پدل هستم و اشتیاق جوانهای ما زیادتر شده است. در رایزنیهایی که انجام دادیم آقای تیاگو را انتخاب کردیم.
گلزار در ادامه خاطر نشان کرد: در تمام شهرها زمینهای تنیس ساخته میشود. در تهران ۷ یا ۸ زمین داریم و گسترش پیدا میکند.
گلزار درباره استفاده از بازیکنان چند ملیتی در امارات گفت: کشورهای آسیایی لطمه میبینند. اعتراضهایی شده و تلاش میکنند این روند را متوقف کنند. قطر هم قرار است سه بازیکن در رده بندی ۲۰ نفر اول جذب کند. ورزش پدل خیلی به چشم آمده اما نیازمند اسپانسرهای شخصی است. تیم ایران محبوب ترین تیم آسیا است و تأثیرگذار است.
تیاگو سانتوس سرمربی تیم ملی پدل هم گفت: بازیکن و مربی پرتغالی هستم و با تیم امارات هم قرار داد داشتم و امیدوارم بتوانم به صورت طولانی مدت با ایران همکاری کنم.
تیاگو ادامه داد: همه راجع به چالشها صحبت میکنند اما پدل پتانسیل خوبی دارد و از تمام ظرفیتها استفاده خواهد شد. این تیم برای اردوی پنج روزه به کیش میرود. انتخابی تیم ملی هم برگزار خواهد شد و برای تمرینات از ظرفیت بازیکنان قدیمی و جدید استفاده میشود. پدل جزو چهار تیم برتر آسیا است و با همت بازیکنان نتایج خوبی به دست میآوریم.
