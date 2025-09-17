به گزارش خبرنگار مهر، آئین «جشن عاطفه‌ها» پیش از ظهر چهارشنبه با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در میدان آزادی سنندج آغاز به کار کرد.

این برنامه با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان برگزار شده و با راه‌اندازی ۱۲۵ پایگاه در میادین اصلی شهرها و مراکز نیکوکاری، کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار جمع‌آوری می‌شود.

رضا طوسی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان، در حاشیه این مراسم اظهار داشت: هرساله در آستانه سال تحصیلی، این نهاد با اجرای جشن عاطفه‌ها، نسبت به جذب مشارکت‌های مردمی برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اقدام می‌کند.

وی با اشاره به تحت حمایت بودن ۲۵ هزار دانش‌آموز در استان کردستان افزود: کمیته امداد تاکنون بسته‌های نوشت‌افزار را برای تمامی این دانش‌آموزان تهیه و توزیع کرده است.

طوسی ادامه داد: کمک‌های مردمی که در قالب جشن عاطفه‌ها جمع‌آوری می‌شود، صرف تأمین سایر نیازهای تحصیلی این دانش‌آموزان خواهد شد و این اقلام تا پیش از بازگشایی مدارس بین آنان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد کردستان همچنین از مردم خواست برای مشارکت در این حرکت خیرخواهانه، کمک‌های خود را از طریق روش‌های متنوع به دست دانش‌آموزان نیازمند برسانند.

وی شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۶۷۷۴۳ و کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۰۸۷ مربع و سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ را از جمله راه‌های واریز کمک‌های مردمی اعلام کرد.

گفتنی است؛ جشن عاطفه‌ها هر ساله با همکاری نهادهای حمایتی، خیرین و اقشار مختلف مردم در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار می‌شود و بستری برای گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی و همدلی در جامعه فراهم می‌سازد.