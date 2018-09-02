کمک یک میلیارد تومانی خیران آذربایجان شرقی به دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری کمیته امداد، بهروز شریف، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی گفت: مردم نیکوکار استان با شرکت در جشن عاطفه ها تاکنون یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار دانش آموز تحت حمایت این نهاد در آستانه آغاز سال تحصیلی نیازمند کمک خیران هستند، افزود: جشن عاطفه ها به صورت متمرکز روز ۱۵ شهریور ماه در پایگاه های کمیته امداد، ۱۶ شهریورماه در مصلی‌های نماز جمعه و ۱۱ مهر ماه در سطح مدارس برگزار می‌شود.

شریف با اعلام اینکه مراسم جشن عاطفه ها امسال با شعار" لبخند مهر بسته به مهر شما " برگزار می شود، بیان کرد: به منظور جمع آوری کمک های دانش آموزان به همنوعان نیازمند خود ۲۸۰ هزار پاکت جشن عاطفه ها در سطح مدارس استان آذربایجان شرقی توزیع می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی با اعلام اینکه کمک های جمع آوری شده در جشن عاطفه ها پیش از آغاز مدارس، میان دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد، عنوان کرد: جشن عاطفه ها هر سال در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید به منظور جذب کمک های مردمی برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت اجرا می شود.

وی با اشاره به شیوه های نوین جمع آوری کمک های مردمی در جشن عاطفه ها، افزود: مردم نیکوکار آذربایجان شرقی می‌توانند با استفاده از روش‌های نوین و آسان همچون تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷۷، نرم‌افزارهای موبایلی "سکه" و "سنا" یا از طریق واردکردن کد #۰۴۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، نسبت به پرداخت کمک های خود به دانش آموزان نیازمند اقدام کنند.