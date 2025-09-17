  1. استانها
  2. قم
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

سقوط خودرو به استخر کشاورزی در قم یک کشته برجا گذاشت

قم – بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو به داخل استخر کشاورزی در روستای طغرود قم، راننده ۳۴ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ظهر چهارشنبه در پی سقوط یک دستگاه خودرو به داخل استخر کشاورزی در روستای طغرود قم، عوامل تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی قم از ایستگاه عملیاتی به محل اعزام شدند.

حادثه زمانی رخ داد که یک دستگاه خودرو به دلایل نامشخص به داخل استخر کشاورزی سقوط کرد و راننده آن در آب گرفتار شد.

با حضور به‌موقع تیم غواصی، عملیات جست‌وجو برای یافتن راننده آغاز شد که در نهایت پیکر مرد ۳۴ ساله از آب خارج شد. همچنین خودرو با همکاری جرثقیل نیروی انتظامی از داخل استخر بیرون کشیده شد.

علت دقیق این حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی قرار دارد.

