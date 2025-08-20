اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی در نیمه دوم شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، مرکزسنجش آموزش پزشکی کشور درباره مرحله دوم رشته های مورد پذیرش دانشگاه شاهد در آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در رشته های مورد پذیرش دانشگاه شاهد، صلاحیت عمومی متقاضیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در رشته های مورد پذیرش این دانشگاه که در زمان مقرر نسبت به انتخاب آن اقدام کرده اند، همانند مراحل قبلی با وارد کردن کد رهگیری در همین سامانه می توانند نتیجه خود را مشاهده کنند.

اسامی اعلام شده چند برابر ظرفیت بوده و صرفاً بر اساس اولویت نمره و انتخاب محل داوطلب است و هیچگونه حقی را اعم از قبولی یا مجاز بودن و ... برای داوطلب ایجاد نمی کند.

زمان مصاحبه بررسی صلاحیت های عمومی رشته های مورد پذیرش دانشگاه شاهد در آزمونن کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ است.

داوطلبان جهت دریافت اطلاعات تکمیلی (ورود به سامانه گزینش، زمان دقیق مصاحبه، مکان و مدارک مورد نیاز) می توانند از اول شهریورماه ۱۴۰۴ جهت رویت اطلاعیه مصاحبه به وب سایت دانشگاه شاهد به نشانی www.shahed.ac.ir مراجعه کنند.

هرگونه تغییر در هریک از مراحل آزمون، از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاع رسانی خواهد شد.