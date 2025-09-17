به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی با همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان با محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان دیدار کردند.

محمد آشوری تازیانی در این دیدار با اشاره به فلسفه شکل گیری صندوق‌های توسعه‌ای گفت: این صندوق‌ها برای تسهیل‌گری و روان‌سازی در تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه نگاه به دریا در توسعه کشور طی سنوات گذشته مغفول بود، افزود: فصل دوازدهم برنامه هفتم توسعه نقشه راه کشور در توسعه دریاپایه را مشخص کرده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه دریاپایه را وارد ادبیات توسعه کشور کردند.

آشوری با اشاره به تجربه توسعه شناورسازی‌های خرد در استان هرمزگان، عنوان کرد: شیوه تأمین مالی برای توسعه این بخش بسیار حائز اهمیت است و اگر بخواهیم تحرکی در برنامه‌های توسعه دریاپایه داشته باشیم باید به تأمین مالی توجه کنیم و مدل‌های تأمین مالی تنوع پیدا کند.

وی افزود: در این راستا حتی می‌توان به تأسیس یک بانک منطقه‌ای برای پشتیبانی از حوزه توسعه دریا نیز توجه داشت.

نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره حجم بالای گردش سرمایه در استان هرمزگان، گفت: استان هرمزگان سرمایه انسانی توانمندی در کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد که می‌توان از ظرفیت آن‌ها نیز با بستر سازی صحیح جهت جذب مشارکت‌ها در توسعه منطقه استفاده کرد.

استاندار هرمزگان بیمه شناورها را بحثی جدی دانست و گفت: ضرورت دارد صندوق توسعه صنایع دریایی در حوزه بیمه شناورها ورودی جدی داشته باشد.

محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی نیز با استقبال از پیشنهادات، اظهار کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی باید بتواند جایگاه خود را اثبات کند و در استان‌های جنوبی فعالیت‌های خود را توسعه دهد.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد سهام صندوق توسعه صنایع دریایی متعلق به دولت است، گفت: تلاش خواهیم کرد با احصای مدل‌های مشارکتی شرایطی فراهم کنیم تا شناورسازی هم بتوانند از ظرفیت صندوق استفاده کنند.