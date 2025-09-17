برای تحول در «آموزش پزشکی» متناسب با افزایش ظرفیت برنامه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلیل حسینی در آیین اختتامیه هفدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور که امروز در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با اشاره به افزایش فشار به دانشجویان علوم پزشکی به دلیل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو گفت: با توجه به این مشکلات ما برنامههایی را برای ارتقای شرایط و تحول در آموزش پزشکی در نظر گرفتهایم.
وی با اشاره به سطح بالای دانشگاههای علوم پزشکی گفت: یکی از برنامههای ما بینالمللیسازی برنامههای علوم پزشکی است. المپیادیها میتوانند در این موضوع همکاری خیلی خوبی را داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: برنامه دیگری که در این زمینه در دستور کار داریم، تحول و اعتبار بخشی آموزش پزشکی است. اعتباربخشی پزشکی عمومی ایران در عرصه بینالمللی تایید شده و ایران اجازه اعتبار بخشی دانشگاههای مجاور کسب کرده است و این امر میتواند نخبگان را در این زمینه فعال کند.
وی با اشاره به اهمیت پرداختن به مسائل کاربردیتر، مسئله محور و متناسب با نیازهای آینده، گفت: دانشگاهها در حال برنامهریزی در این زمینه هستند و شما دانشجویان میتوانید با هر یک از این موضوعات همراهی داشته باشید.
حسینی با اشاره به اینکه راهبرد دیگر هوشمندسازی آموزش پزشکی است، خاطرنشان کرد: امروزه دانشجویان ما با ابزارهای هوشمندی که در دسترس دارند، اطلاعات لازم را کسب میکنند، همچنین اساتید نیز در این امر کمک خواهند کرد تا ما آموزش پزشکی را با استفاده از تکنولوژی پیش ببریم.
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار کرد: راهبرد دیگر پرداختن به موضوع اقتصاد و بهینهسازی آموزش پزشکی است. باید بررسی شود ما تا به حال موفق بودیم، چه رشتههایی اضافه داریم و چه رشتههایی را در آینده متناسب با پیشرفت کشور باید داشته باشیم و بتوانیم نخبگان المپیادی را با نگرشهای نو تربیت کنیم.
وی اضافه کرد: در حقیقت باید ببینیم علوم پزشکی در ۱۰ یا ۲۰ سال آینده باید در چه جایگاهی قرار بگیرد. همچنین علم جهانی را رصد کنیم و آماده باشیم. ما از نخبگان المپیادی دعوت میکنیم که در این زمینه به ما و دانشگاه کمک کنند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه تحولی ارزیابی نظارت و پایش علوم پزشکی گفت: ما در حال بررسی بخشهای آموزشی مختلف در سطح دانشگاهها هستیم.
نظر شما