جلال‌الدین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در حال حاضر یکی از پیمانکاران فعالیت خود را در این پارک با اعتبار ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی شروع کرده است.

شهردار دهلران اظهار داشت: مقدمات پیمان سپاری بخشی دیگر از این پارک جنگلی طی رزوهای آینده با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات آلایندگی به پیمانکار واجد شرایط واگذار خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان ونبود تفرجگاه برای شهروندان ساماندهی و تکمیل این پارک به صورت ویژه در دستور کار شهرداری و شورای شهر قرار گرفته است.

شهردار دهلران عنوان کرد: ایجاد سکو، سرویس‌های بهداشتی و رستوران برای رفاه حال شهروندان در این پارک طرحی شده است.

محمدی گفت: پیش از این برای احیای این پارک ۲۰ میلیارد تومان برای احیای این پارک اختصاص یافته بود.