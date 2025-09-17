  1. استانها
بهره مندی ۱۳۰۰ مددجوی ایلامی از اردوهای فرهنگی و تربیتی

ایلام - قائم مقام کمیته امداد استان ایلام گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال بیش از یک هزار و ۳۰۰ دانش آموز از اردوهای فرهنگی داخل و خارج از استان برخوردار می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار ناصری در جمع تعدادی از دانش آموزان شرکت کننده در اردوی فرهنگی تربیتی این نهاد که در اردوگاه منطقه خوران ایوان برگزار شد بیان کرد: تا کنون بیش از ۶۰۰ نفر از امکانات این اردوها برخوردار شده‌اند.

وی با عنوان اینکه اجرای گسترده اردوهای فرهنگی، تربیتی و زیارتی ویژه خانوارهای تحت حمایت در سه سطح سراسری، منطقه‌ای و استانی با شعار نوید زتدگی از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شده است گفت: هدف از برگزاری این اردوها ایجاد بستر مناسب برای تقویت باورهای دینی و ملی، ارتقاءنشاط اجتماعی و تقویت مهارتهای زندگی و فراهم سازی زمینه رشد و شکوفایی استعدادها فردی و گروهی در بین شرکت کنندگان است.

سرپرست معاونت امور فرهنگی امداد استان ایلام با عنوان اینکه از بین افراد شرکت کننده در اردوی امسال تاکنون ۲۰۰ نفر به مشهد مقدس اعزام شده‌اند تصریح کرد: در این اردوها اولویت با دانش آموزان و دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و دختران طرح ملی یاس خواهد بود.

ناصری تصریح کرد: در واقع نگاه و تلاش کمیته امداد در حوزه‌ی فرهنگی این است که با استفاده از ابزارهای فرهنگی و فراهم شدن فضاهای آموزشی و اثربخش بتوانیم گام‌های موثری در مسیر خودباوری و امید آفرینی وتوانمندسازی فکری و فرهنگی برای مددجویان برداریم.

