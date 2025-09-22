تهیه بسته های تحصیلی رایگان برای ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مرادی پویانی در نشست هماهنگی جشن عاطفه‌ها که با حضور مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان برگزار شد؛ گفت: با تلاش امدادگران این نهاد و مشارکت خیرین و نیکوکاران تاکنون برای حدود ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند بسته‌های تحصیلی تهیه شده است و برای تأمین نیازهای تحصیلی ۳۰ درصد باقیمانده در انتظار مشارکت افراد نیکوکار هستیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته در جشن عاطفه‌ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده است، گفت: تلاش ما این است این کمک‌ها امسال حدود ۳۰ درصد رشد داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست با بیان اینکه امسال بیش از ۱۱۴ هزار دانش آموز در مدارس استان تحصیل خواهند کرد، گفت: آموزش و پرورش در حمایت از دانش آموزان محروم و نیازمند همواره در کنار کمیته امداد بوده که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های حضور، جشن عاطفه‌ها است.

ایرج زینی وند افزود: جشن عاطفه‌ها و نیکوکاری علاوه بر زمینه سازی برای مشارکت مردم در کمک به دانش آموزان نیازمند، نقش مهمی در ترویج حس نوع دوستی، انفاق و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی دارد.