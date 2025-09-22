  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۴۱

تهیه بسته های تحصیلی رایگان برای ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند ایلام

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام از تهیه بسته های تحصیلی رایگان برای ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند ایلام در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مرادی پویانی در نشست هماهنگی جشن عاطفه‌ها که با حضور مدیرکل و معاونین آموزش و پرورش استان برگزار شد؛ گفت: با تلاش امدادگران این نهاد و مشارکت خیرین و نیکوکاران تاکنون برای حدود ۷۰ درصد دانش آموزان نیازمند بسته‌های تحصیلی تهیه شده است و برای تأمین نیازهای تحصیلی ۳۰ درصد باقیمانده در انتظار مشارکت افراد نیکوکار هستیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته در جشن عاطفه‌ها بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شده است، گفت: تلاش ما این است این کمک‌ها امسال حدود ۳۰ درصد رشد داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست با بیان اینکه امسال بیش از ۱۱۴ هزار دانش آموز در مدارس استان تحصیل خواهند کرد، گفت: آموزش و پرورش در حمایت از دانش آموزان محروم و نیازمند همواره در کنار کمیته امداد بوده که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های حضور، جشن عاطفه‌ها است.

ایرج زینی وند افزود: جشن عاطفه‌ها و نیکوکاری علاوه بر زمینه سازی برای مشارکت مردم در کمک به دانش آموزان نیازمند، نقش مهمی در ترویج حس نوع دوستی، انفاق و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی دارد.

